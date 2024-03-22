Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Белгородской области

В Белгородской области утром 21 марта упал вертолет Ми-8, пишет Baza.

По данным Telegram-канала, борт с четырьмя людьми совершил жесткую посадку в районе поселка Ровеньки. Одного из пострадавших доставили в больницу. Вертолет получил повреждения.

Предварительно, причиной происшествия стала ошибка пилота. Принадлежность борта неизвестна, власти происшествие не комментировали.

Ранее в Магаданской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 с вахтовиками. Один человек погиб, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".