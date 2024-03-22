Минздрав Прикамья: Госпитализированы все пятеро пострадавших на Пермском пороховом заводе

В пресс-службе Минздрава Пермского края сообщили Накануне.RU, что после ЧП на Пермском пороховом заводе, госпитализированы все пять пострадавших рабочих.

Они находятся в состоянии средней степени тяжести и получают всю необходимую помощь.

Ранее telegram-канал 112 со ссылкой на свои источники сообщал о госпитализации трех человек. Еще двум, по информации канала, помощь была оказана на месте.

По информации Министерства территориальной безопасности Пермского края, что 22 марта оперативному дежурному службы ГКУ Пермского края "Гражданская защита" поступило сообщение о том, что при заливке бетоном межэтажного перекрытия в строящемся здании на территории Порохового завода обрушилась опалубка между первым и вторым этажами.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.