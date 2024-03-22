Большинство россиян не понимают, что такое ключевая ставка

63% россиян не могут своими словами описать, что такое ключевая ставка, которую то сохраняет, то повышает и уже очень давно не снижает Центральный банк России. Это результаты исследования аналитического центра НАФИ. Понимают значение этого термина только 37% граждан, пишет "Коммерсант".

Самой финансово грамотной категорией оказались россияне среднего возраста (35-44 года).

Ключевая ставка – процент, под который Центральный банк России одалживает коммерческим банкам деньги и принимает от них деньги на депозиты (хранение под процент). Банки, в свою очередь, выдают эти деньги взаймы заемщикам, но уже под такие проценты, чтобы заработать сверх ключевой ставки. В конечном счете – по цепочке – ставка сказывается на ценообразовании во всей экономике и влияет на инфляцию. В условиях свободного валютного рынка ключевая ставка также может влиять на курс национальной валюты.