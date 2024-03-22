Россияне смогут заселяться в отели по биометрии

Россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов – по биометрии.

В пилотном режиме запуск сервиса запланирован на второе полугодие 2024 г., приводит РИА Новости сообщение аппарата вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

Ранее Минэкономразвития выступило с инициативой о расширении перечня документов, на основании которых возможно заселение в гостиницы. Помимо паспорта предлагается дать возможность отельерам заселять постояльцев по водительскому удостоверению, военному билету и загранпаспорту. Также ведомство предлагает использовать мобильное приложение "Госуслуги" и биометрические данные через "Единую систему идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных", приравняв действия по идентификации биометрии к предъявлению документов. Минэкономразвития указало, что данная инициатива необходима в целях упрощения процедуры заселения в гостиницу для потребителей, а также процедуры регистрационного учета граждан РФ.