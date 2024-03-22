У берегов Чили пропал российский путешественник-яхтсмен

У берегов Чили пропал без вести российский путешественник-яхтсмен Виталий Елагин.

Он собирался совершить безостановочный одиночный морской поход на своей яхте "Дочь ветра". 1 октября 2023 года путешественник вышел из порта на севере Марокко. О своих перемещениях он сообщал в личном Telegram-канале.

Связь с Елагиным пропала 19 марта, когда он находился в районе мыс Горн – одного из самых опасных на Земле мест для морских путешествий, где часто бушуют шторма. Также известно, что у "Дочери ветра" возникли проблемы с парусами.

Сейчас путешественника ищет береговая охрана Чили. Пока с воздуха его следы обнаружить не удалось.