Центральный парк Заводоуковска вошел в шорт-лист лауреатов I Всероссийской премии "Парки России"

Центральный парк города Заводоуковска вошел в шорт-лист лауреатов I Всероссийской премии "Парки России", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На участие в премии подано 557 заявок со всей страны. Сейчас идет голосование членов экспертного совета за лучший проект. Церемония награждения состоится 3 апреля 2024 года.

Глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова отметила, что парк - место притяжения не только горожан, но и всех гостей территории.

Центральный парк в Заводоуковске реконструировали в 2021 году благодаря победе во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды, организованном в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Всероссийская парковая премия "Парки России" – совместный проект Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Церемония награждения состоится в рамках главного паркового события страны – Международной выставки-конференции ParkSeason Expo, Форума парков стран БРИКС и Всероссийского слета директоров парков.