Тренер "Ак Барса" объявил об отставке после вылета от "Автомобилиста"

Главный тренер казанского ХК "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов объявил об уходе в отставку. Заявление прозвучало на сегодняшней пресс-конференции клуба по итогам сезона.

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина казанцы уступили екатеринбургскому "Автомобилисту". Сегодня Билялетдинова спросили, будет ли он возглавлять "Ак Барс" в следующем сезоне.

"Я очень много уже проработал тренером, и работа эта мне очень нравится. Это то, что я люблю. Чему меня учили, чему я сам учился. Я получал удовольствие от своей работы. Но работа главного тренера требует больших сил, эмоций, и это большая ответственность. Поэтому, думаю, что для меня будет лучше, если я продолжу работать в хоккее, но в каком-то другом формате. Тем более у нас и договоренность была в прошлом сезоне, что я на один сезон только подписываю, поэтому как бы все и было запланировано", - заявил теперь уже бывший тренер казанской команды.

Стоит отметить, что 13 марта Билялетдинову исполнилось 69 лет.

Что касается "Автомобилиста", то команда находится в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина. Уральцы ведут 3:0 в серии против петербургского СКА.