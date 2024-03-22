22 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбург снова не у дел. На Среднем Урале определились города-лидеры, где будут благоустраивать территории

В Свердловской области за первую неделю голосования определились города-лидеры в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". За объекты благоустройства проголосовало свыше 300 тыс. свердловчан.

Как сообщает департамент информполитики региона, самыми активными оказались жители Волчанского, Горноуральского и Новолялинского городских округов, Верхней Туры, Верхнего Тагила, Сухого Лога, Невьянска и Михайловского муниципального образования. Именно на этих территориях в голосовании приняли участие свыше трети жителей старше 14 лет.

А вот Екатеринбург, как и в прошлом году, показывает низкий интерес населения к своим паркам и скверам. В 2023 году уральская столица стала единственным городом в Свердловской области, который не набрал достаточного количества голосов для получения финансовой поддержки на благоустройство своих территорий в рамках проекта. В тот год долгожданную победу получил Летний парк "Уралмаш", который мэрия, после повышенной заинтересованности граждан, все же решила привести в порядок собственными силами.

На Среднем Урале на выбор жителям представлены 168 общественных пространств, из них 55 могут быть благоустроены уже в следующем году. Напомним, что кандидаты на благоустройство в 2025 году в Екатеринбурге следующие:

  • 2-я очередь 2-го этапа Преображенского парка;
  • бульвар на улице Посадской;
  • парк "7 Ключей";
  • Основинский парк;
  • парк 50-летия ВЛКСМ;
  • парк 50-летия Советской Власти, Метеогорка;
  • бульвар на улице Культуры;
  • Солнечные аллеи.

Выбор объектов благоустройства доступен до 30 апреля на сайте через платформу «Госуслуги», а также с помощью волонтеров в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Теги: Екатеринбург, благоустройство, программа


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