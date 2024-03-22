Песков уточнил свое заявление о том, что Россия находится в состоянии войны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил свое заявление о том, что Россия находится в состоянии войны.

По его словам, правовой статус СВО не изменился: де-юре это спецоперация, но де-факто с подключением коллективного Запада это стало для России войной.

"Это специальная военная операция, ничего не поменялось. Я же говорю, что по сути после того, как коллективный Запад вступил, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее представитель Кремля в интервью изданию "Аргументы и факты" заявил, что РФ сейчас находится в состоянии войны, это должен понимать каждый.