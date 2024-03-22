22 Марта 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Следственный комитет РФ

Ситуацией с "дырой в спине" у пациентки тюменской больницы заинтересовался Бастрыкин

Председатель СК России Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с пациенткой, которой из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи потребовалась пересадка кожи. Глава ведомства поручил региональному управлению СКР доложить о результатах проверки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

Напомним, пациентка обратилась к гинекологу в Западно-Сибирский медцентр для консультации, после нее назначили операцию. Вмешательство проводилось под общим наркозом. Домой она ушла сама, а потом почувствовала резкую боль, обнаружила дыру на спине и обугленную кожу.

В больнице на звонки пострадавшей не отвечали, девушка обратилась в другую. Там диагностировали ожог третьей степени и сказали, что нужна пересадка кожи.

Пациентка выяснила, что врачи неправильно положили электрод (его используют в таких операциях), из-за этого под ее спиной оплавилась пеленка.

Через суд пострадавшая требовала компенсацию в 3 млн руб. Однако было назначено только 350 тыс. руб. Юристы больницы настояли, что все было исправно, а пациентка самовольно ушла с небольшим покраснением. Медучреждение уже подало апелляцию.

Ход проверки поставил на контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских. В пресс-службе прокуратуры раскрыли новые подробности этой истории.

В ведомстве сообщили, что дело рассмотрел Ленинский районный суд Тюмени 31 августа с участием сотрудника прокуратуры , участвующего в деле в соответствии с полномочиями, установленными ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, согласно которой прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью.

По результатам рассмотрения дела прокурором с учетом анализа собранных по делу доказательств и требований действующего законодательства дано заключение об удовлетворении требований истца частично с учетом требований разумности и справедливости. Суд взыскал 350 тыс. рублей в пользу пострадавшей.

Судебное решение обжаловано ответчиком в апелляционном порядке. Рассмотрение жалобы ответчика судебной коллегией по гражданским делам Тюменского областного суда назначено на 10 апреля 2024 года. В рассмотрении судом апелляционной инстанции дела будет обеспечено участие прокурора, который даст заключение о законности судебного акта.

Теги: дыра в спине, компенсация, пациентка, операция


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