22 Марта 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ЦБ заявил об "исторически минимальном" уровне безработицы

В Центральном банке полагают, что безработица в России сейчас находится на исторически минимальном уровне. При этом конкретные цифры не названы.

"Дефицит трудовых ресурсов – главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг. При этом жесткость рынка труда вновь усилилась. Безработица обновила исторический минимум", - говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Ранее выяснилось, что по итогам 2023 г. в среднем за год уровень безработицы в России составил 3,2%. Это самый низкий показатель с 1992 г. Безработица снижается во всех регионах России, кроме Дагестана (рост с 11,6 до 12,5%) и Камчатского края (рост с 2,7% до 3,5%). Наибольшее снижение уровня безработицы зарегистрировано в Астраханской области и Северной Осетии (на 3,4% и 3,3%). В Тыве, Коми, Хакасии, Нижегородская области и Калмыкии безработица снизилась на 2,8 – 2,1%.

Самое незначительное снижение – в Ивановской области и на Ямале (минус 0,1%). Уровень безработицы остался прежним с конца 2022 г. в Алтайском крае, Орловской, Рязанской, Сахалинской областях. Также до рекордных значений увеличилась в декабре 2023 г. численность занятых. Она составила 74,2 млн человек, что является самым высоким показателем в последний месяц года с 2005 г.

Теги: Безработица, ЦБ, Центробанк


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.02.2024 11:50 Мск В России зафиксирован минимальный с 1992 года уровень безработицы

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