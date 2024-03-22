Ипотека в России замедляется, растут необеспеченные кредиты – ЦБ

Центральный банк России констатировал, что на кредитовании начал сказываться рост ключевой ставки.

"С начала года замедлился рост корпоративного и ипотечного кредитования. Вместе с тем в розничном сегменте наблюдалось ускорение необеспеченного потребительского кредитования", - говорится в сообщении регулятора, посвященном ключевой ставке.

В ЦБ считают, что "возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать сбережения и потребление".

"В динамике кредитования эффекты от предыдущих повышений ключевой ставки продолжат нарастать в ближайшие месяцы", - предупредили аналитики ЦБ.