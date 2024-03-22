ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 16%

Центральный банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% - это происходит уже второе подряд заседание совета директоров ЦБ.

Регулятор в своем комментарии к решению отмечает, что инфляция постепенно замедляется, но все равно остается высокой. В очередной раз "усилилась жесткость рынка труда". Также в ЦБ отметили, что ставки будут высокими "продолжительный период".

"Показатель годовой инфляции пока сохраняется на уровне февраля и, по оценке на 18 марта, составил 7,7%", - говорится в релизе ЦБ. При этом "большинство устойчивых показателей текущего роста цен, по оценке Банка России, находятся в диапазоне 6–7% в пересчете на год". "Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в феврале увеличился до 7,7% в пересчете на год (после 6,8% в январе). Это связано с удорожанием услуг зарубежного туризма. С их исключением базовая инфляция существенно не изменилась", - добавили в пресс-службе Банка России.