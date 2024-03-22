На востоке Украины более тысячи шахтеров застряли под землей из-за отключения света

В Днепропетровской области Украины и в части ДНР, находящейся под контролем Киева, более тысячи шахтеров оказались заблокированы под землей из-за аварийного отключения электричества после взрывов на энергообъектах Украины, сообщает УНН со ссылкой на министерство энергетики страны. В ведомстве отметили, что угрозы для жизни людей нет.

В целом, по данным Укрэнерго, повреждены десятки объектов энергосистемы, аварийные отключения в семи областях. Энергосистема Украины получает аварийную помощь от трех стран. Самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях.