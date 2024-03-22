Астраханским студентам рассказали о мерах поддержки предпринимательства по нацпроекту

В Астраханском технологическом техникуме прошёл информационный семинар от Центра «Мой бизнес», сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.

Руководитель Центра поддержки предпринимательства (часть системы «Мой бизнес») Наталья Куняшова рассказала о действующих мерах господдержки бизнеса по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

В регионе создана инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства — Центр «Мой бизнес», задачами которой является оказание различных услуг: консультационных, информационных, образовательных, услуги популяризации предпринимательской деятельности и др. Услуги оказываются на безвозмездной основе или на условиях софинансирования.

Кроме того, было отмечено, что у предпринимателей возрастом до 25 лет получить грантовую поддержку. Сумма гранта, на которую можно подать заявку, составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Претендентами на поддержку могут стать ИП/ООО, осуществляющие любые виды деятельности, за исключением производства и реализации подакцизных товаров.

Для участия в грантовой кампании необходимо пройти бесплатное обучение в Центре «Мой бизнес», подготовить и вовремя подать комплект документов, а также защитить проект перед экспертами. Более подробную информацию можно узнать по адресу: город Астрахань, улица Ульяновых, 10 или по телефону горячей линии: 8 (8512) 48-07-93.