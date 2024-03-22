Косачев призвал отказаться от госучастия на Олимпиаде под белым флагом

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что государство не должно финансировать участие спортсменов в Олимпийских играх под белым флагом. При этом нельзя и преследовать спортсменов, которые хотят выступить на Олимпиаде как частные лица.

Запрещать участие вообще было бы несправедливо, отмечает сенатор. Но на государственном уровне от этого нужно отказаться и даже дать этому соответствующую политическую оценку.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 24 июля по 11 августа. При этом российские спортсмены для допуска в играм должны осудить СВО и не иметь национальной символики. Президент РФ Владимир Путин назвал решение МОК "полным извращением идей Олимпийского движения". И призвал самих спортсменов подумать, стоит ли им соглашаться на такие условия.

Политолог Сергей Михеев отмечает, что МОК почему-то не спрашивает всех спортсменов Израиля об их отношении к бомбежкам Палестины. То есть решение носит чисто политический и антироссийский характер.