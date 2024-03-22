Суд запретил работу опасного электровоза в шахте на Урале

На Среднем Урале остановлена работа опасного электровоза в шахте "Магнетитовая".

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, причина в отсутствии экспертизы промышленной безопасности после истечения безопасного срока эксплуатации. Из-за этого суд обязал комбинат приостановить работу электровоза в шахте "Магнетитовая". Было возбуждено исполнительное производство.

После этого судебный пристав незамедлительно выехал на место нахождения объекта и опечатал кабину электровоза. Его эксплуатация в шахте прекращена. В службе судебных приставов заверили, что держат ситуацию на контроле.

Напомним, в середине февраля на шахте "Южная" в Свердловской области погиб рабочий.