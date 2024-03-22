Рядом с Шувакишским лесопарком в Екатеринбурге появится Соборная мечеть

На Серовском тракте недалеко от Шувакишского лесопарка в Екатеринбурге появится Соборная мечеть. Разрешение на строительство подписал замглавы города Рустам Галямов.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на документ, разрешение будет действовать до 20 марта 2026 года. В нем сказано, что для мечети выделен участок площадью 8 га, а само здание в 3,3 тыс. кв.м. и высотой 47,3 м будет способно вместить 500 человек. Помимо этого, на территории мечети построят шестиэтажный дом для паломников и священнослужителей, где также будут оборудованы помещения для религиозного и общественного назначения, автостоянка на минус втором этаже и три комнаты для омовения: площадью 121 кв.м. - на минусовом этаже, 119,3 кв.м. на первом и самая большая на 255 кв.м.

Кроме того, для обеспечения безопасности, на выделенном участке предусмотрено строительство насосной станции пожаротушения.