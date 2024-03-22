Школьники Тюмени и Югры примут участие в уникальной образовательно-туристической программе

Школьники Тюмени и Югры примут участие в уникальной образовательно-туристической программе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Во время весенних каникул, с 25 по 27 марта, для ребят подготовили инновационный образовательный трек "Предпринимательство", аналогов которого нет в России. Тюменские лауреаты и призеры региональных, всероссийских и международных конкурсов проектов в области молодежного предпринимательства Тюмени, а также дети из Югры познакомятся с купеческим наследием Тюмени, побывают на обзорной экскурсии, узнают об истории успеха "чайных королей" Сибири, погрузятся в мир практических кейсов, бизнес-идей и инновационных стартапов, выполнят практические задания по реализации бизнес-идей.

Программа реализуется в рамках образовательно-туристического маршрута "Город открытий" – совместного проекта комитета по туризму города Москвы, правительства Тюменской области и туроператоров региона. Соглашение о сотрудничестве подписал губернатор Александр Моор в 2022 году с правительством Москвы и компанией "Сибур".

Власти региона продолжают работать в направлении детского, молодежного и семейного туризма: многие туристы уже побывали на тюменских термальных источниках и попробовали сибирскую кухню. Создание новых туристических продуктов и маршрутов будет продолжено.