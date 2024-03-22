Власти проанализируют финансирование иноагентов при помощи донатов

"Контролирующие органы" могут "внимательно проанализировать практику финансирования иноагентов при помощи различных донат-сервисов", заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия").

Он также не исключил, что Роскомнадзор (в его обязанности входит контролировать ситуацию с рекламой у иноагентов) проверит и ту рекламу, которая была размещена на ресурсах иноагентов ранее, но до сих пор находится в публичном доступе.

Горелкин напомнил, что закон о запрете рекламы у иноагентов вступил в силу. "Начиная с сегодняшнего дня компании, которые продолжат спонсировать антироссийскую деятельность, рискуют получить штраф до 500 тыс. руб. (это максимальное наказание за нарушение Закона о рекламе, прописанное в КоАП)", - написал депутат в своем Telegram-канале.