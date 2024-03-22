Губернатор Игорь Бабушкин поздравил астраханских парламентариев с 30-летием областной Думы

Сегодня в Астраханской областной думе губернатор Игорь Бабушкин провел награждение почётными знаками, грамотами и благодарственными письмами.

Игорь Бабушкин подчеркнул, что Дума Астраханской области создает и совершенствует законодательство, сохраняет социальную стабильность и повышает качество жизни населения.

Так, в прошлом году областная Дума приняла 129 законов, благодаря которым удалось увеличить перечень получателей субсидий на газификацию жилья, решить проблему обманутых дольщиков и жителей обрушившегося дома, расширить меры соцподдержки для детей-сирот, участников СВО и их семей.

«Я благодарю всех депутатов, которые с первых дней СВО участвуют в сборе и доставке гуманитарной помощи бойцам. И тех, кто лично отправился на фронт, чтобы с оружием в руках защищать интересы Родины, - обратился к присутствующим губернатор Игорь Бабушкин. - Нам с вами предстоит сделать еще многое, чтобы реализовать в регионе масштабные задачи, поставленные Президентом РФ в послании Федеральному Собранию».

Отдельно глава региона отметил важность работы с жителями. Постоянный диалог с астраханцами позволяет оперативно решать волнующие людей проблемы.