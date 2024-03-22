22 Марта 2024
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Фото: кадр Минобороны РФ

ВС РФ поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16

Один из российских ударов по украинским военным и энергетическим объектам пришелся по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"По данным подполья, там идет подготовка к принятию самолетов F-16", - сказал Лебедев.

Также, по его данным, под удар попали украинские военные аэродромы Коломыя в Ивано-Франковской области и Озерное под Житомиром.

В пятницу утром на Украине взрывы произошли в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой области. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Пол словам главы Харьковской области Олега Синегубова, на объектах энергетики зафиксировано более 15 взрывов, город практически полностью остался без света.

Энергохолдинг ДТЭК сообщил, что ряд ТЭС Украины подверглись ударам, в результате взрывов серьезно повреждено оборудование станций. В "Укрэнерго" заявили, что энергетическая система подверглась крупнейшей атаке "за все время".

Теги: всу, f-16, аэродром староконстантинов


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