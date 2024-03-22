Скончался младший сын Семена Буденного и бывший тесть Пескова

В Москве скончался младший сын маршала Семена Буденного Михаил – ему было 79 лет.

Михаил Буденный с 1984 по 1993 гг. возглавлял Федерацию конного спорта СССР/России. "Он, как и его отец — народный герой Гражданской войны, легендарный командир Первой конной армии Семен Михайлович Буденный — все свое время посвящал любимому делу. С 1990 по 1995 годы Михаил Семенович также являлся членом Бюро Международной федерации конного спорта, что позволило ему внести значительный вклад в становление российского конного спорта", - говорится в сообщении федерации.

Михаил Буденный родился в 1944 году, занимался фехтованием и конным спортом с детства. Он закончил Московский энергетический институт, работал по линии Внешторга СССР.

Михаил Буденный был женат всего пять лет (1967–1972 гг.), в браке родилась дочь Анастасия. Она вышла замуж за Дмитрия Пескова, в браке родился сын Николай, который становился героем расследований Навального (был внесен в реестр экстремистов и террористов), а Евгений Пригожин утверждал, что правнук Буденного отслужил в ЧВК "Вагнер". Всего у Анастасии Буденной родилось шестеро детей, в 2012 году женщина скончалась.