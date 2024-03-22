22 Марта 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Падение наледи на главной пешеходной улице Екатеринбурга привело к уголовному делу

Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения наледи на главной пешеходной улице Екатеринбурга.
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Напомним, все случилось накануне днем: молодой человек проходил возле дома №9а по улице Вайнера в уральской столице. В этот момент на него рухнула наледь. Об инциденте сообщили прохожие, после чего парень был госпитализирован в больницу для обследования.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, 19-летний пострадавший получил травму головы. Сейчас он находится в больнице, где ему оказывается необходимая медпомощь. Возбуждено дело по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Сотрудниками СК уже проведен осмотр места происшествия. Устанавливаются и допрашиваются очевидцы, а также сотрудники управляющей компании, обслуживающей дом, рядом с которым пострадал молодой человек. Изучается документация об оказании услуг по очистке крыши дома от наледи. Также выясняется степень тяжести вреда здоровью юноши.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, у молодого человека зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести и другие повреждения. Организацией, обслуживающей многоквартирный дом, является ООО УК "Народная".

"Установлено, что в нарушение требований законодательства на кровле данного жилого дома сезонные работы не проводились", - заявили в надзорном ведомстве.

Также на ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить об уже установленных обстоятельствах.

Теги: дело, наледь, СК, Екатеринбург


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Ранее 21.03.2024 14:38 Мск На главной пешеходной улице Екатеринбурга на молодого человека рухнула наледь

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