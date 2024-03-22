Правительство поддержало ювенальный законопроект об отобрании "трудных" детей у родителей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала ювенальный законопроект о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Он был внесен в Госдуму в апреле 2023 года. А в конце года представлен в новой редакции. Суть его сводится к тому, чтобы трудных подростков, совершающих правонарушения, принудительно, без согласия родителей, помещать в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Речь идет о тех, кто дважды в течение года совершил самовольный уход из семьи или административное правонарушение. Там им будет оказываться экстренная психологическая помощь.

Обращает на себя внимание следующее. Эти центры наделяются полномочиями выявлять факты жестокого обращения с подростками, то есть искать вину родителей.

В сентябре патриарх Кирилл направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором указал, что законопроект фактически криминализирует антисоциальное поведение несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это не соответствует интересам детей и нарушает их права.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев считает, что в центрах временного содержания подростков будут настраивать против родителей (что в этом возрасте сделать несложно), добьются от них нужных показаний, чтобы в итоге отобрать. То есть вводится попытка узаконить ограничение родительских прав во внесудебном порядке.