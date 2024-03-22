22 Марта 2024
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Владимир Якушев: Основной потенциал развития ОПК сосредоточен в работе с кадрами

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев принял участие в общем годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

В собрании, которое традиционно прошло на площадке Уральского оптико-механического завода, также участвовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководители территориальных управлений федеральных органов власти, предприятий, входящих в Союз предприятий ОПК Свердловской области, и других организаций.

Владимир Якушев напомнил, что в своём послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин высоко оценил достижения уральского оборонно-промышленного комплекса. Одной из основных задач глава государства обозначил дальнейшее ускоренное развитие ОПК. При этом количество и мощь средств поражения должны быть увеличены.

"Основной потенциал развития сосредоточен в работе с кадрами, – акцентировал полпред. – Здесь у нас есть резервы. За достаточно короткое время мы провели очень большую работу. Наметили серьёзные векторы по развитию кадрового потенциала, и сейчас активно движемся в этих направлениях".

Участники собрания обсудили актуальные вопросы, которые стоят перед отраслью, и основные направления работы. Владимир Якушев наградил благодарностями и ведомственными наградами Минпромторга России руководителей и сотрудников свердловских организаций, внесших значительный вклад в развитие оборонной промышленности России.

Теги: Владимир Якушев, СОСПП


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