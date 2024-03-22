Песков: Россия сейчас находится в состоянии войны

Россия сейчас находится в состоянии войны, это должен понимать каждый, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной", - сказал Песков в интервью изданию "Аргументы и факты".

"И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации", - отметил представитель Кремля.

Напомним, после 24 февраля 2022 года российские власти отказывались называть конфликт на Украине войной, используя термин "специальная военная операция".

В сентябре 2023 года Песков отмечал, что считает противостояние России с Западом войной в широком смысле слова. По его мнению, она продлится долго. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что война Запада с Россией уже не гибридная, а почти настоящая.