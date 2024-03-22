"Есть повреждения плотины и обеих станций": глава "Укргидроэнерго" о ситуации на ДнепроГЭС

Угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС пока нет, заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. По его словам, "есть повреждения обеих станций (ГЭС-1 и ГЭС-2) и плотины". На ГЭС-2 разбиты подкрановые балки.

"Обе станции пока не работают. Жертв среди сотрудников ДнепроГЭС нет. Сейчас станция предпринимает все меры, чтобы поднять затворы и осуществить пропуск воды ниже по течению Днепра", - сообщил Сирота.

Он добавил, что окончательную оценку ситуации "Укргидроэнерго" сможет дать после ликвидации пожара.