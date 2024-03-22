"Коктейль с извинениями": в центре Москвы открывается бар Ивлеевой

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева стала как минимум музой (а как максимум – бенефициаром) нового бара в самом центре Москвы. Telegram-канал "Телеканал Страз" пишет, что заведение под названием Nudles ("Обнажёнка") открывается в Столешниковом переулке.

В меню бара есть коктейли явно хайпующие на теме "голой вечеринки": "Почти голый коктейль", "Слезы Ивлеевой", "Коктейль с извинениями". Кухня в заведении будет паназиатская, также посетителям предлагается попеть в караоке и потанцевать.