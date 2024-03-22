В Москве пресечено создание ячейки РДК*

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали семерых жителей Москвы – сторонников украинской организации "Русский добровольческий корпус*".

Они собирались создать преступную группу для проведения насильственных акций, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По местам жительства предполагаемых преступников изъяты мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики, флаги с нацистской символикой, а также средства связи, содержащие активную переписку с главарями РДК.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России "взяли" представителей ячейки "Русского добровольческого корпуса"*, курируемых военной разведкой Украины и собиравшихся отправить в зону СВО груз с отравленной гуманитарной помощью.

*организация признана террористической и запрещена в РФ