22 Марта 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

ГА ООН приняла первую в истории резолюцию по ИИ

Генассамблея ООН приняла первую в истории резолюцию по искусственному интеллекту (ИИ). Она называется "Использование возможностей безопасных, защищенных и надежных систем искусственного интеллекта для устойчивого развития".
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На сайте ООН резолюция названа "эпохальной". Проект был разработан США и поддержан более чем 120 странами. Несмотря на кажущийся технологический смысл, резолюция носит чисто идеологический характер в духе идеологии "устойчивого развития", которое историк Андрей Фурсов называет "бархатным геноцидом". Так, уже в самом названии сказано, что ИИ должен использоваться для "устойчивого развития".

В резолюции говорится о решимости преодолеть разрыв между странами и внутри стран в области ИИ и других цифровых технологий, что означает глобальную цифровизацию, о которой много говорится дальше в самом положительном ключе. Сказано о решимости ускорить движение к полной реализации повестки дня в области "устойчивого развития". Есть и разумные призывы. Например, чтобы ИИ находился под контролем человека, а не управлял им.

Специалист по ИИ член СПЧ Игорь Ашманов считает, что ставка на повсеместное внедрение ИИ является закреплением тенденции на снижение качества и экономию средств. Людей приучают к тому, что обслуживание будет более низкого качества, а живое обслуживание или обучение будет привилегией немногих, прогнозирует эксперт.

Многие страны признают ИИ серьезной угрозой. В прошлом году на саммите, посвященном безопасности ИИ, состоялось подписание так называемой Декларации Блетчли. В документе, который поддержали 28 стран, включая США и Китай, содержится признание "катастрофической" опасности ИИ.


Теги: ООН, искусственный интеллект, цифровизация


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