Песков: Формирование правительства – процесс достаточно келейный

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства работает над формированием нового правительства "так, как считает лучше".

"Процесс подбора кадров — достаточно келейный. Мы с вами, 87% россиян, проголосовали за главу государства. Мы дали ему полномочия, а дальше президент реализует их так, как считает лучше. Он набирает команду", — сказал Песков изданию "Аргументы и факты".

Примечательно, что в 2020-м году россияне изменили Конституцию таким образом, чтобы процесс формирования правительства как раз не был "келейным": в основном законе страны указано, что президент единолично утверждает только силовой блок правительства, а остальных министров утверждает Госдума (хоть и предлагает президент). Этот факт любит подчеркивать спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, правительство утверждает (через своих народных избранников) непосредственно само население. Этот тезис идет вразрез со словами официального представителя Кремля.