22 Марта 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми осудили преступную группу псевдогазовиков, избивавших друг друга рыбой

Дзержинский районный суд Перми осудил восемь участников преступной группы псевдогазовиков. Их признали виновными в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Организатором группы стала женщина 1972 года рождения. Она зарегистрировала ИП на свое имя и через интернет наняла на работу монтажников пожарной сигнализации, их помощников и грузчиков. Девять нанятых ею работников во время тренингов были обучены специальным психологическим методикам общения с клиентами. Сотрудники учили наизусть заготовленный спич и каждый день репетировали его с коллегами.

Примечательно, что в работе мошенников были элементы соревнования для мотивации сотрудников. Перед началом трудового дня они давали прогноз по выполнению плана. В случае успеха - платили дополнительное вознаграждение, а при провале - били по лицу тушей рыбы или тортом.

Жертвами мошенников были пенсионеры. Преступники ходили по квартирам и предлагали купить купить газоанализаторы и противопожарные приборы. При этом они представлялись сотрудниками газовой службы, либо других государственных органов. Они врали людям, что установка приборов обязательна и пугали административной ответственностью за отказ. Для убедительности они носили форму, схожую со спецодеждой соответствующих служб и предъявляли поддельные удостоверения.

Стоимость приборов, покупку которых навязывали псевдогазовики, была в разы выше рыночной. Так, газоанализатор с реальной стоимостью около 500 рублей продавался потерпевшим за 7000 рублей.

Действовали мошенники с июня 2018 года по июнь 2019 года. Количество потерпевших и точная сумма ущерба неизвестны. Задержали преступников сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю при поддержке бойцов Росгвардии в арендованном преступной группой офисном помещении на ул. Данщина.

В ходе расследования двое обвиняемых заключили досудебное соглашение, их дела были рассмотрены в особом порядке. Дело в отношении остальных восьми участников группы было передано в Дзержинский районный суд, который признал их виновными и приговорил к лишению свободы на срок от одного до трех лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Теги: псевдогазовики, мошенники, рыба


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