В России стартуют государственные курсы подготовки операторов и разработчиков дронов

1 апреля в России стартует проект по подготовке операторов и разработчиков дронов. Пока – в пилотном режиме, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Власти хотят "создать систему непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников, а также эксплуатации летательных аппаратов весом до 30 кг".

"Пилот" будет идти до конца 2029 года на базе Университета национальной технологической инициативы 2035. Планируется создать учетные программы, протестировать обучение и аттестацию слушателей.

Программу обучения будут создавать вместе с ассоциацией предприятий индустрии БАС "Аэронекст" и АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)". Минтруд, Минобрнауки и Минпромторг окажут проекту методическую поддержку.

Предполагается, что по окончанию обучения слушатели курса будут сдавать экзамены в Российском университете транспорта.