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Происшествия Сибирский ФО В России Новосибирская область
Фото: скриншот с онлайн-кинотеатра Wink

Суд оставил в силе арест Кологривого на семь суток

Новосибирский областной суд оставил в силе арест на семь суток актеру Никите Кологривому по делу о мелком хулиганстве.

"Назначенное наказание является справедливым и соразмерным содеянному", - приводит ТАСС слова судьи.

Ранее прокуратура сочла слишком мягким решение об аресте актера на семь суток за дебоширство и опротестовала решение суда. Надзорное ведомство требовало максимальные 15 суток для Кологривого.

Напомним, звезда сериала "Слово пацана" устроил дебош в ресторане Новосибирска. Он подошел к сотруднице заведения, когда та закрывала смену, улегся к ней на колени и стал приставать. Когда девушка оказала сопротивление, актер укусил ее за ногу. После этого он попытался устроить драку с сотрудниками. Сам Кологривый в суде сообщил, что извинился перед покусанной официанткой.

Теги: никита кологривый, суд, арест


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