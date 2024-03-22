22 Марта 2024
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Армия и ВПК Новосибирская область
Фото: cspn.nso.ru

Вопросы помощи семьям бойцов СВО рассмотрели в Правительстве Новосибирской области

Работа по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей в Колыванском районе Новосибирской области, городе Оби, р.п. Кольцово и Первомайском районе Новосибирска рассмотрены 22 марта в Правительстве региона на заседании штаба по вопросам поддержки граждан данной категории.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, заседание прошло под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова. В частности, замгубернатора подчеркнул, что особое внимание необходимо уделять решению всех проблемных вопросов, которые появляются у участников СВО и членов их семей, мониторингу их обращений, взаимодействию социальных координаторов с администрациями муниципалитетов. Актуальными остаются темы медико-психологической помощи, а также психолого-педагогического сопровождения детей участников СВО. Замгубернатора акцентировал внимание на том, что сопровождение граждан данной категории и их семей – это не разовая акция, а постоянный процесс взаимодействия по всем вопросам поддержки.

Как доложил заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов, в регионе более 11,7 тысяч действующих социальных паспортов семей участников СВО, этим семьям оказывается адресная и натуральная помощь. На рассматриваемых территориях помощь в период отопительного сезона получили 86 семей, количество детей участников, обеспеченных бесплатным питанием, составляет 114 учеников. Объем материальной помощи, оказанной гражданам данной категории и их родным в трех сельских и одном городском районе, превысил 15 млн рублей.

Коллаж, российские солдаты(2023)|Фото: Накануне.RU

В районах оказывается всесторонняя поддержка участникам СВО, активно проводится волонтерская работа, так, например, в Колыванском районе силами волонтерского корпуса семьям участников СВО оказывается помощь в получении стройматериалов, в решении срочных бытовых проблем, в получении дров и угля к отопительному сезону, в уборке придомовых территориях, вывоз мусора, организовано устройство детей участников в детские сады и многое другое. В р.п. Кольцово организованы досуговые мероприятия в форме бесплатного посещения спортивных центров, бассейна. В г. Обь также успешно решается самый широкий круг вопросов поддержки, а кроме того, в период краткосрочного отпуска военнослужащие привлекаются к участию в уроках мужества и классных встречах в школах города – это направление особенно важно для патриотического воспитания детей.

Напомним, филиал фонда «Защитники Отечества» открыт в Новосибирской области во исполнение Указа Президента России. В регионе реализуется Губернаторский проекта по комплексной реабилитации участников СВО, с подробной информацией можно ознакомиться на сайте регионального министерства труда и социального развития. Форма для подачи заявления на получение реабилитационного сертификата представлена на сайте МФЦ.

Теги: бойцы сво, волонтеры, фонд защитники отечества, сертификат, мфц


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