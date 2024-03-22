В Англии разрабатывают вакцину от рака легких

Британские ученые разрабатывают вакцину от рака легких для людей, подверженных высокому риску этого заболевания.

Ученые из Оксфордского университета, института Фрэнсиса Крика и университетского колледжа Лондона (UCL) использовали технологию, аналогичную препарату Oxford-AstraZeneca против COVID-19, для создания вакцины LungVax. Она активирует иммунную систему для уничтожения раковых клеток и остановки рака легких. Вакцина потенциально может охватить около 90% всех случаев рака легких, пишет Sky news.

В 2023 г. международная группа ученых опубликовала исследование и подвела неутешительный итог: за последние три десятилетия число случаев заболевания раком среди взрослых людей в возрасте до 50 лет выросло на 79%, а число смертей от рака в этой возрастной категории — на 27%. Анализ собрал статистику из 204 стран мира. На первое место по частоте заболеваний вырвался рак молочной железы. В России от онкологических заболеваний умирает 300 тыс. человек в год.