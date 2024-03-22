Саммит ЕС не принял решения по доходам от замороженных активов России

Лидеры стран Евросоюза на прошедшем саммите не приняли решение о передаче Украине российских замороженных активов. Об этом сообщает ТАСС.

"Саммит призвал Совет ЕС продолжить работу над последними предложениями Еврокомиссии и верховного представителя ЕС", — указано в итоговом заявлении.

20 марта Еврокомиссия утвердила предложения об использовании доходов от активов России для поддержки Киева.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представил странам - членам сообщества предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Оно включает использование 90% доходов от замороженных активов для закупки снарядов для Украины. Еще 10% пойдут в бюджет ЕС для последующей поддержки украинского военно-промышленного комплекса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит многолетними судебными преследованиями на попытки ЕС использовать ее замороженные активы.