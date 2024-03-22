Екатеринбурженку, убившую детей из-за "наступившего Апокалипсиса", отправили на принудительное лечение

Бывшую чиновницу МУГИСО Анастасию Петрову из Екатеринбурга, убившую троих своих детей из-за "наступившего Апокалипсиса", отправили на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением. Точку в данном уголовном деле сегодня поставил Свердловский областной суд.

Напомним, трагедия произошла в конце декабря 2022 года. По версии следствия, мать убила своих детей. Женщина посчитала, что якобы "наступил Апокалипсис, в городах много бесов", и бесы, как она полагала, "вселились" в троих ее чад. Уже бывшей матери вменяли пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Отец осужденной Владимир Дремин уверен, что трагедия стала результатом попыток его зятя и семьи Петровых забрать у Анастасии ее имущество. С его слов, на наркотики женщину якобы подсадил ее супруг, который сам нередко принимал их, несмотря на прошлое в органах по борьбе с наркотиками, и даже поднимал руку на семью. Дремин заявил, что Анастасия с детства никогда не была религиозным фанатиком, к наркотическим веществам относилась негативно, а в последнее время и вовсе не пила, поскольку кормила ребенка грудью.

"В ходе расследования проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор доказательственной базы. Допрошено свыше 20 свидетелей, истребована и проанализирована характеризующая документация, осуществлены осмотры места происшествия и предметов, выемки. Проведены судебно-медицинские, молекулярно-генетические, медико-криминалистические, почерковедческая и комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертизы.

Согласно заключению психиатрической экспертизы, женщина не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В связи с чем, гражданка нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Сейчас, по словам адвоката Татьяны Ерофеевой, Анастасия находится в больнице Казани и, вероятнее всего, именно там и будет проходить ее лечение. В иске от семьи Петровых к Анастасии на 2 млн рублей решено было отказать и отправить в другой суд на отдельное рассмотрение в рамках административного дела. Отец екатеринбурженки утверждает, что следователи и прокуратура вели себя по отношению к его дочери "как людоеды", полгода не оказывая ей никакой медицинской помощи.

"На месте происшествия в те декабрьские дни 2022 года работала группа оперативников уголовного розыска полиции, которые опрашивали соседей и собственник квартиры, в которой произошло это ЧП. Также сотрудники МВД проводили подворно-поквартирный обход. Личности погибших детей и их матери, находившейся в декретном отпуске, также были установлены представителями полиции", - дополнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.