Глава оскандалившегося ОДО Екатеринбурга заявил о мошенниках, пишущих от его имени

Глава Окружного Дома Офицеров в Екатеринбурге, в стенах которого состоялась скандальная БДСМ-вечеринка, заявил, что от его имени активизировались аферисты.

Как рассказал Андрей Зуев на своей странице в соцсети, от его имени в мессенджере WhatsApp рассылают сообщения некие "ушлые люди".

"Так вот, это не я. Номер телефона другой и аватарка тоже другая. Надеюсь, вас не обманут", - предупредил директор ОДО.

На указаной аватарке фото человека, похожего на Зуева, вероятно, взятое из его соцсетей. Также указаны его имя и фамилия. В комментариях к записи Зуев уточнил, что мошенники хотят таким способом выманить деньги.

Напомним, БДСМ-вечеринка в екатеринбургском Доме Офицеров вызвала большой общественный резонанс. Сообщалось, что после нее уволился заместитель директора ОДО Георгий Подкорытов. В начале марта и сам Андрей Зуев написал заявление об увольнении по собственному.

Уральские общественники просили разобраться в ситуации главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Также было подано обращение в Генеральную прокуратуру.