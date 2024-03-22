Астраханские судостроители прошли обучение на "Фабрике процессов", созданной в рамках нацпроекта "Производительность труда"

Специалисты астраханских подразделений Объединённой судостроительной корпорации прошли программу обучения на «Фабрике процессов». Как сообщили в региональном министерстве экономического развития, это стало возможным благодаря участию предприятий в реализации нацпроекта «Производительность труда».

Сотрудников Южного центра судостроения и судоремонта, ССЗ «Лотос» и Астраханского судостроительного производственного объединения познакомили с инструментами бережливого производства, которые позволяют снизить издержки и повысить эффективность труда. В процессе сборки изделия в течение трёх рабочих смен участники выявляли проблемы, мешающие добиться нужных результатов, разрабатывали решения по их устранению и улучшали производственный процесс.

Напомним, «Фабрика процессов» – это учебная площадка, созданная в рамках реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда». На таких площадках участники в реальном производственном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели. Обучение могут проходить все сотрудники компании – от генерального директора до рядовых работников.

По вопросам обучения можно обращаться в министерство экономического развития Астраханской области по телефону: 8(8512) 51-65-77.