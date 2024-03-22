МИД РФ: Власти Британии замешаны в тиражировании фейков о здоровье принцессы Кейт

Министерство иностранных дел России заявило, что королевский двор и правительство Великобритании участвуют в фабрикации и тиражировании дезинформации о состоянии здоровья принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в Британии продолжается конспирологическая кампания, которая спровоцирована длительным отсутствием на публике принцессы Уэльской Кэтрин. По данным МИД, это высветило "глубоко порочную природу британского политического истеблишмента, в основе которой — ставшее ее базовым рефлексом стремление полностью контролировать методом массовых медийных манипуляций и фейков общественное мнение в своей стране и далеко за ее пределами".

Также в министерстве заявили, что слухи из королевского двора, который до сих пор остается закрытым от публики, сразу подхватываются лояльными СМИ, распространяющих самые разные домыслы вместо опровержений.

Официально Кейт Миддлтон перенесла некую полостную операцию, после которой будет восстанавливаться еще несколько недель. На публике она не появлялась с Рождества. Недавно крупные мировые агентства начали удалять публикации с фотографией принцессы Уэльской с детьми, предоставленной британской королевской семьей, поскольку нашли на ней следы фотомонтажа. В комментарии Кейт Миддлтон на ее официальных страницах в соцсетях говорится, что она сама подредактировала снимок. Она извинилась за "путаницу", которую вызвала фотография.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, с иронией заявила, что в Лондоне быстро находятся только "Новичок" и "рука Москвы".