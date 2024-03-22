ПВЗ ждут убытков от нового сервисного сбора Ozon для пунктов с большими оборотами

Владельцы пунктов выдачи заказов Ozon (ПВЗ) переживают из-за грядущего (с 1 апреля) введения сервисного сбора. Они полагают, что лишаться 30-40% дохода и не смогут дальше развивать бизнес. В самом Ozon считают, что нововведение коснется только 10% ПВЗ, при этом все точки останутся прибыльными, пишет Forbes.

О введении сервисного сбора стало известно 14 марта. Сейчас доход ПВЗ составляет 5% от его оборота без каких-либо вычетов. С апреля для ПВЗ с оборотом более 2,2 млн руб. вводится дифференцированная ставка сбора.

Ассоциация участников электронной коммерции провела анкетирование владельцев ПВЗ и выяснила, что нововведение может затронуть около половины ПВЗ, им придется платить сбор в размере 20-70 тыс. руб.