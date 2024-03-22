В Чусовом с крыши на женщину сошел снег

В Чусовом куча снега с крыши рухнула на женщину, которая шла за ребенком в детский сад. О произошедшем пострадавшая рассказала в группе "ЧП Чусовой" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Женщина сообщила, что шла подальше от дома, по дороге, но, когда заметила автомобиль, поднялась на тротуар. И именно в этот момент ей на голову рухнула куча снега.

"Благо, все обошлось. И это не глыба льда. Я бы просто могла не дойти до сада!" - возмущена женщина.

Инцидент попал на видео. Его также опубликовали в группе "ЧП Чусовой". В комментариях пермячка сообщила, что уже написала заявление по факту инцидента.

Дом, с которого рухнул снег, находится по адресу ул. Коммунистическая 15 Его обслуживает УК "Эко-Дом". По данным управляющей компании, после инцидента по адресу были отправлены работники. С женщиной встретится руководитель компании.

Напомним, что на этой неделе в Березниках с крыши рухнула глыба льда и убила 25-летнюю девушку. Пострадавшая погибла на месте.