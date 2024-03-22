В 2023 году 50% безработных граждан были трудоустроены в Астраханской области

Такие данные привел руководитель агентства по занятости населения Астраханской области Рамиз Азизов на заседании правительства региона, которое состоялось под председательством врио вице-губернатора – председателя правительства Дениса Афанасьева.

Рамиз Азизов доложил, что в начале 2023 года уровень общей безработицы в регионе составлял 7%, по итогам двух месяцев 2024 года показатель снизился до 3,2%. Всего в прошлом году были трудоустроены более 14 тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Агентство занятости оказывает содействие в профессиональном обучении и допобразовании, что дает возможность безработным гражданам освоить новую профессию.

"За счет регионального бюджета образование смогли получить более 800 астраханцев, в том числе женщины в декрете. 80% из них успешно трудоустроены", - рассказал руководитель агентства по занятости населения Астраханской области Рамиз Азизов.

Большая часть бывших безработных (84,7%) открыли собственное дело. Как отметил глава ведомства, наиболее перспективной для развития малого и среднего предпринимательства в Астраханской области остается сфера услуг населению.

Также во время заседания участники обсудили прогноз развития сельского хозяйства в Астраханской области. Глава регионального минсельхоза Руслан Пашаев доложил, что по итогам 2023 года объем производства овощебахчевой продукции и картофеля увеличился на 9% (при плане 5%) и составил более 2,5 млн тонн. Кроме того, производство скота и птицы выросло до 73 тысяч тонн, молока - до 178,3 тысяч тонн, куриного яйца - 396 млн штук. Таким образом, показатели выполнены на 100%.