Кусачего актера Кологривого снова привезли в суд

Актера сериала "Слово пацана" Никиту Кологривого снова привезли в суд в Новосибирске. Ранее прокуратура сочла слишком мягким решение об аресте звезды на семь суток за дебоширство и опротестовала решение суда. Надзорное ведомство будет требовать максимальные 15 суток для Кологривого.

Между тем, правоохранительные органы рассматривают возможность продолжения преследования актера: уже за домогательства к официантке ресторана.

Напомним, актер устроил дебош в ресторане Новосибирска. Он подошел к сотруднице заведения, когда та закрывала смену, улегся к ней на колени и стал приставать. Когда девушка оказала сопротивление, Кологривый укусил ее за ногу. После этого он попытался устроить драку с сотрудниками.

Сам Кологривый в суде сообщил, что извинился перед покусанной официанткой. Перед заседанием Никита рассказал, что буянить начал потому, что устал. Он признался, что ничего не помнит, а покусанную даму якобы перепутал со своими товарищами