Депутат Гусев: С новым законом таксисты еще больше ушли в тень

Новый закон о такси, который вступил в силу с 1 сентября 2023 года, не только не решил проблему отрасли, но привел к тому, что перевозчики еще больше ушли в тень. Об этом на круглом столе в Госдуме рассказал первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев.

Депутат заявил, что отрасль такси пора просто спасать, потому что новый закон душит бизнес, таксистов и пассажиров. Таксисты ушли в серую зону, а цены выросли на 25%. То есть закон, как и предупреждали многие эксперты, дал обратный эффект. А в Госдуму внесли еще и законопроект "О локализации машин такси". Если он будет принят, то цены вырастут еще сильнее, что нанесет еще больший удар по перевозчикам.

На круглом столе был выдвинут ряд предложений. Например, дать возможность пассажирам самим назначать цену поездки, а водителям решать, соглашаться на это или нет. Также нужно снизить стоимость необходимой страховки для автомобилей, ввести мораторий на некоторые положения нового закона о такси, которые вводят нереалистичные требования, отменить регистрацию перевозчика в регионе получения разрешения.

Что касается серой зоны, то в ней пребывают в основном самозанятые водители, на легализацию которых как раз и рассчитывали законодатели, отмечает Гусев. Для них выполнять требования закона зачастую просто невыгодно.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова озвучила предложение совета: установить фиксированные тарифы на поездки, которые не будут зависеть от погоды, дня недели или времени суток. Тариф будет фиксированный, но водитель сам будет решать, ехать или нет.

Как считает представитель "Яндекса" Антон Петраков, люди не идут работать в такси, так как закон требует теперь получить разрешение на перевозку пассажиров в регионе по месту регистрации. Это нужно отменить, считает он.

Представитель Минтранса Владимир Луговенко признал, что новый закон о такси никого не устраивает и его надо менять. Ведомство готовит изменения. Какие именно - он не сообщил.

Ранее эксперты Аналитического центра при Правительстве РФ подсчитали, что в конце 2023 года нехватка водителей такси достигла 72 тыс. человек, а общее число действующих разрешений на таксомоторную деятельность сократилось на 14%. Текучесть кадров достигает почти 20% ежегодно.