Маскировочные сети для бойцов СВО ежедневно плетут воспитанники центра "Юность" в Астраханской области

Очередную партию маскировочных сетей сделали и отправили дети из астраханского центра «Юность» в зону проведения спецоперации. В каждую привязанную ленту волонтёры вкладывают особый смысл. Ребята освоили плетение масксетей почти в совершенстве. Они понимают, что их работа - это возможность спасти чью-то жизнь, спрятать и укрыть бойца от противника.

Независимо от того, есть ли конкретная заявка от бойцов или нет ее, ребята плетут маскировочные сети ежедневно, чтобы передать их на передовую военнослужащим российской армии. Потребность в этой продукции постоянная.

«Я считаю, что в столь сложное время мы должны объединиться и помочь нашим бойцам. Они защищают нас, а мы защищаем их. Масксети очень быстро приходят в негодность и становятся нужны новые. Поэтому мы не останавливаемся, а продолжаем делать такую нужную работу», - рассказал воспитанник центра «Юность» Руслан.