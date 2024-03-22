Financial Times: США призвали Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ

США призвали Украину прекратить атаки на российские энергообъекты, предупредив, что они могут привести к росту цен на нефть в мире, сообщает Financial Times.

По словам источников издания, Белый дом все больше разочаровывается "наглыми атаками" украинских дронов по нефтяным объектам.

Вашингтон также опасается, что Россия может предпринять ответные меры против энергетической инфраструктуры, на которую опирается Запад, пишет РИА Новости.

В марте украинские БПЛА атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской, Ростовской областях.

Ранее стало известно, что установку по переработке нефти на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области остановили после пожара из-за атаки БПЛА.

Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша заявлял, что цены на бензин в России в ближайшее время не должны вырасти на фоне сезонного повышения спроса и атак беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам страны.