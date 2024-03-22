В Белгороде из-за ВСУ погибла гулявшая с собаками женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе в регионе системы противовоздушной обороны и гибели в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) гулявшей с собаками горожанки.

"Снаряд разорвался рядом с ней в нескольких метрах – от полученных ран она скончалась на месте. Одна из собачек погибла, вторую уже забрала дочь женщины", - написал Гладков в своем telegram-канале. ⠀

По предварительным данным, два человека пострадали: у женщины – осколочное ранение нижней конечности, у мужчины – закрытая черепно-мозговая травма. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №2.

В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждено остекление в 31 квартире 5 МКД, одном частном жилом домовладении и четырех учреждениях здравоохранения. Также пострадало 12 автомобилей, четыре из них полностью сгорели. В Белгородском районе в поселке Майский пострадали шесть частных жилых домовладений, одна надворная постройка и два автомобиля, в селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении.